Wieder geht es bei Festnahmen in Berlin um Terrorverdacht - und erneut um die "Fussilet"-Moschee im Stadtteil Moabit. Dort war auch der Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri häufig.

In Berlin sind am Dienstag drei Männer unter Terrorverdacht verhaftet worden. Es habe Durchsuchungen und Festnahmen mit Haftbefehlen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe um den Verdacht auf Terror und Islamismus. Die Federführung liege bei der Staatsanwaltschaft. Als erstes hatte die "Bild"-Zeitung über die Festnahmen berichtet. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland ...

