Frisch, bunt und gesund. Das ist die Informationskampagne 5 am Tag, die in diesem Jahr wieder bei der Fruit Logistica in Berlin vertreten ist. Vom 8. bis 10. Februar dreht sich am Stand der EU-geförderten Kampagne alles um eine der bekanntesten Ernährungsregeln: "5 Portionen Obst und Gemüse am Tag". Quelle: 5 am Tag e.V. Bei der internationalen Messe der...

Den vollständigen Artikel lesen ...