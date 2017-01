Die US-Technologiebörse Nasdaq beendet die in London ansässige Derivatebörse NLX. Die kam nie richtig in Schwung, die Deutsche Börse hatte aber von den Schwankungen an den Derivatemärkten profitiert.

