Auto-Leasing ist beliebt in Deutschland. Besonders häufig werden Dienstwagen geleast. Zwischen welchen Leasing-Modellen gewählt werden kann, was es zu beachten gibt und für wen es sich so richtig lohnt. Ein Faktencheck.

Um in den Luxus eines eigenen Dienstwagens zu kommen oder seine Mitarbeiter damit zu belohnen, muss das Auto nicht immer gleich gekauft werden. Leasing ist das Zauberwort, das Unternehmer und Selbstständige besonders in Sachen Dienstwagen flexibler macht. Und auf den ersten Blick bietet Leasing viele Vorteile: Es sind keine großen Investitionen notwendig, die monatlichen Raten sind üblicherweise niedriger als bei einer klassischen Fahrzeugfinanzierung, es ist vorteilhaft bei der Steuer und alle paar Jahre gibt es die Option auf ein brandneues Auto.

Gleichzeitig gibt es aber auch einiges zu beachten, wenn sich Autofahrer fürs Leasing entscheiden. Wer sich für einen Leasingvertrag entscheidet, der muss mit einer Vertragslaufzeit von durchschnittlich zwei bis fünf Jahren rechnen. Leasingverträge enthalten für den Mieter zudem mehr Verpflichtungen als bei einer üblichen Fahrzeugmiete. Und nicht für alle Fahrzeugkategorien ist Leasing wirklich rentabel.

Autobauer wie Opel, Skoda, Audi oder BMW bieten eigene Leasingmodelle an, wie auch Händler oder Dienstleister, die sich auf das Leasinggeschäft spezialisiert haben. Unternehmen haben immer auf die Möglichkeit eines Full-Service-Leasings, bei dem der gesamte Fuhrpark ausgelagert wird. Ein eigener Fuhrparkmanager im Haus wird dann überflüssig. Solche Angebote finden Unternehmer beispielsweise bei Arval, Fleetlogistics oder auch Sixt.

"Leasing kann sinnvoll sein", sagt Tobias Goldkamp Fachanwalt für Verkehrsrecht. Wichtig sei aber, dass der Kunde bestimmte Anforderungen über die gesamte Vertragslaufzeit abschätzen könne. "Weichen die Bedürfnisse des Kunden später davon ab, können die Verträge in der Regel nicht oder nur mit Nachteilen für den Kunden angepasst werden." Deshalb müssen Leasing-Interessierte grundsätzlich einige Aspekte beachten. Welche Dinge das sind und für wen sich Leasing wirklich lohnt - der Leasing-Faktencheck im Überblick.

Anzahlung

Beim Abschluss eines Leasingvertrags wird in der Regel eine Anzahlung fällig. Je nach Fahrzeugmodell variiert die Summe zwischen durchschnittlich 1000 und 10.000 Euro. Wer diese Summe nicht aufbringen kann oder möchte, kann auch ohne Anzahlung leasen. Allerdings muss dann eine ausreichende Bonität nachgewiesen werden. Bei einem Leasingvertrag ohne Anzahlung gilt es zu bedenken, dass dann die Monatsraten deutlich höher ausfallen. Schließlich bleibt die zu zahlende Gesamtsumme aus Anzahlung und Monatsraten letztendlich gleich - nur eben anders gestundet.

Monatsraten

Wie schon der Aspekt Anzahlung zeigt, wird die Höhe der Monatsraten von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Ein Beispiel:Fällt die Anzahlung weg, steigen die monatlichen Leasinggebühren. Auch der Fahrzeugpreis spielt eine gewichtige Rolle - sprich das Modell selber ebenso wie dessen Ausstattung. Wer einen Kleinwagen wählt, zahlt verständlicherweise deutlich weniger pro Monat als für ein Oberklasse-SUV-Leasing.

Zudem beeinflussen die Vertragslaufzeit und die Kilometerleistung die Monatsraten. Grundsätzlich gilt: Wer länger least, kann mit sinkenden Monatsraten kalkulieren. Wer mehr fährt, zahlt mehr. Wobei letzteres nur dann gilt, wenn es sich um ein sogenanntes Kilometerleasing handelt.

Kilometerleasing oder Restwertleasing?

Denn beim Autoleasing können Kunden zwischen zwei Modellen wählen: dem Restwertleasing und dem Kilometerleasing.

Beim Kilometerleasing legen die Kunden mit dem Leasingvertragsgeber eine Obergrenze von gefahrenen Kilometern fest. Nach Ende der Laufzeit wird dann geprüft, wie viele Kilometer das Fahrzeug tatsächlich gefahren ist. Wird die festgelegte Grenze unterschritten, gibt es zumeist Geld zurück. Wird die magische Zahl überschritten, muss drauf gezahlt werden. Die Summe wird dabei vertraglich festgelegt, pro Kilometer gibt es einen festen Betrag. Laut dem ADAC liegt dieser im Schnitt bei 10 bis 15 Cent. In den meisten Leasingverträgen sind jedoch Pufferzonen veranschlagt. Das heißt, es gibt einen Freibetrag, demnach die Überschreitung ohne Mehrkosten bis zu 5000 Kilometer betragen darf.

Genau hinzuschauen lohnt in diesem Fall! Denn so sind Kunden vor unerwarteten Mehrkosten gefeit. Es gibt zum Freibetrag auch noch eine Alternative: die Freigrenze. Hierbei handelt es sich um die vertragliche Vereinbarung, das nicht gefahrene Kilometer, also Kilometer unterhalb der Freigrenze, erstattet werden. Wird zu viel gefahren, ist das mit dem Vertrag abgegolten.

Das alternative Leasingmodell ist das Restwertleasing. Dabei wird beim Vertragsabschluss nicht kalkuliert, wie viele Kilometer gefahren werden, sondern wie viel Restwert das Fahrzeug zum Ende der Vertragslaufzeit noch hat.

Wird das Auto zurückgegeben, ermittelt ein Gutachter diesen Wert. Auch hier gilt: Ist der Wert noch höher als vertraglich vereinbart, bekommt der Leasingnehmer Geld zurück - und zwar in der Regel 75 Prozent der Summe, die das Fahrzeug über dem vertraglich vereinbarten Restwert liegt. Die anderen 25 Prozent gehen an die Leasingfirma. Schätzt der Gutachter den Restwert allerdings geringer als die vertraglich vereinbarte Summe, wird eine Nachzahlung in Höhe der Differenz fällig. Dies wird als Restwertrisiko bezeichnet.

"Das Restwertleasing ist wesentlich riskanter", sagt Goldkamp. "Denn der Kunde muss für den Verwertungserlös des Fahrzeugs zum Vertragsende einstehen. Das ist gefährlich, weil der Preis vom Gebrauchtwagenmarkt abhängt, weil der Kunde die Verwertung nicht in der Hand hat ...

