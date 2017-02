Der US-Präsident hat entschieden: Aus seiner Sicht ist Neil Gorsuch der perfekte Kandidat für den vakanten Richterposten am Obersten Gerichtshof. Doch im US-Senat kündigt sich Widerstand an.

US-Präsident Donald Trump will, dass Neil Gorsuch neuer Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird. Er gab seine Nominierung am Dienstag (Ortszeit) in einer live übertragenen Fernsehansprache bekannt. Der 49-Jährige galt als einer von drei Favoriten. Bevor er an die Arbeit gehen kann, muss der US-Senat die Personalie aber zunächst noch absegnen - unter Demokraten dürften sie für heftigen Protest sorgen.

"Er hat außerordentliche juristische Fähigkeiten und ist ein brillanter Kopf", sagte Trump nach der Bekanntgabe. Er lobte, der konservative Jurist habe sich dadurch und durch seine enorme Disziplin die Unterstützung beider Parteien verdient. Doch die Personalie könnte zu einem lautstarken Streit mit Demokraten führen: Deren Vorsitzender im Senat, Charles Schumer, sagte, er habe "ernsthafte Zweifel" daran, dass Gorsuch das darstelle, was seine Parteikollegen unter "juristischem Mainstream" verstünden.

Gorsuch habe bei Konflikten von Unternehmern mit Arbeitnehmern wiederholt auf ...

