New York - Die Verunsicherung über die US-Abschottungspolitik hat auch am Dienstag für Zurückhaltung unter den Wall-Street-Anlegern gesorgt. Zudem hielten sich die Investoren vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch mit Engagements zurück. Eine Reihe neuer US-Konjunkturdaten wirkte sich tendenziell ebenso negativ auf die Kurse aus wie enttäuschende Geschäftszahlen einiger namhafter Unternehmen.

Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 19 864,09 Punkten. Daraus resultierte für den Monat Januar ein mageres Plus von einem halben Prozent. Noch am vergangenen Mittwoch hatte der US-Leitindex erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 20 000 Punkten geknackt. Der breiter gefasste S&P 500 verlor am Dienstag 0,09 Prozent auf 2278,87 Punkte. Der Nasdaq 100 gab um 0,24 Prozent auf 5116,77 Punkte nach.

Die Verbraucherstimmung in den USA hatte sich im Januar überraschend deutlich eingetrübt. Auch das Geschäftsklima in der Region Chicago hatte sich stärker abgeschwächt als prognostiziert. Die Preise am US-Häusermarkt waren - gemessen am Case-Shiller-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...