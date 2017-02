Die Amerikaner können es, die Menschen in der DDR konnten es, aber den Westdeutschen traut man es nicht zu: rechts abbiegen bei Rot mit dem Grünen Pfeil. Sind wir zu doof? Rettet uns erst der elektronische Fahrassistent?

Es war ja bekanntlich nicht alles schlecht in der DDR. Grob überschlagen waren zwei Sachen gut:1. Kinderbetreuung2. Abitur nach 12 Jahren3. rechts abbiegen bei rot

Okay, drei Sachen. Den Ostdeutschen verdankt Deutschland den grünen Pfeil auf dem Blechschild. Der genau genommen Grünpfeil heißt, damit man ihn nicht mit dem grünen Pfeil verwechselt. Der grüne Pfeil ist der leuchtende Pfeil in grün ganz unten auf einer Ampel. Die dritte Lampe von oben.

Der Grünpfeil ist laut der deutschen Straßenverkehrs-Ordnung gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 1 StVO eine nicht leuchtende Ergänzung an Lichtzeichenanlagen (damit meint der Gesetzgeber Ampeln, aber für ein Gesetz klingt Ampel zu läpsch), durch die die Wartezeit für Rechtsabbieger bei bestimmten Verkehrssituationen verkürzt wird. Dargestellt wird er durch einen nach rechts gerichteten Pfeil auf einem Zusatzschild rechts neben dem roten Licht der Ampel (Zeichen 720).

Doch der Grünpfeil ist vor allem in Westdeutschland so selten, dass so mancher Autofahrer beim Anblick eines solchen eher geneigt ist, auszusteigen um ein Selfie mit ihm zu machen, statt bei roter Ampel rechts abzubiegen.

Der Grünpfeil konnte sich nicht durchsetzen. Und so stehen hunderttausende Rechtsabbieger jeden Tag an roten Ampeln und hoffen, dass wenigstens mal ein einziger anderer Verkehrsteilnehmer von links durchgefahren kommt, damit nicht alles umsonst gewesen ist.

Es könnte alles so schön sein. Noch besser als in den USA. Dort darf man außer in New York standardmäßig immer rechts abbiegen, solange Verkehrsschilder es nicht ausdrücklich verbieten: "Nicht rechts abbiegen bei Rot". So sind dort ganze Straßenzüge mit riesigen rechteckigen Verbotsschildern zugehängt, was auch daran liegt, dass die Amerikaner auf ihren Verkehrsschildern lieber ausführlich mit Text beschreiben, was los ist, anstatt es mit einem kompakten Symbol zu kennzeichnen. Aber naja.

In Deutschland hingegen wäre es psychologisch so günstig. Statt zu sagen, was wieder mal alles nicht geht im Leben, stünde der Grünpfeil für mehr Freiheit. "Du darfst über Rot fahren". Über Rot fahren. GOTT! Für Deutsche ist das doch so, als würde man ihnen erlauben, in der Kantine mittags mal ein Glas Wein zu trinken. Es wäre einfach der total durchgeknallte Rausch und saugeil!

Der Grünpfeil hat ...

