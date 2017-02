Kaum waren die Gespräche der zweiten Tarifrunde für Länderbeschäftigte ohne Ergebnis zu Ende gegangen, riefen die Gewerkschaften schon Warnstreiks aus. Die drohen nun etwa in Unikliniken, bei Polizei und in Schulen.

Bereits einen Tag nach der zweiten, ergebnislos verlaufenen Tarifrunde für die Beschäftigten der Länder gibt es erste Warnstreiks und Protestaktionen der Gewerkschaften. An diesem Mittwoch sind unter anderem Arbeitsniederlegungen an Schulen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen geplant. In den nächsten Tagen könnten dann auch Unikliniken, Polizei, Justizverwaltung und Straßenmeistereien betroffen sein. Kleinere Aktionen hatte es bereits in den vergangenen Tagen gegeben.

In Niedersachsen wollen zunächst angestellte Lehrer und Sozialpädagogen ...

