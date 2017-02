Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat die offen protektionistische Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump kritisiert. "Es besorgt mich sehr, was derzeit in den USA abläuft", sagte Kraft in einem Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Mittwochausgabe). "NRW ist vom Export abhängig."



Mit über 20 Milliarden Euro Handelsvolumen seien die Vereinigten Staaten Nordrhein-Westfalens zweitwichtigster Handelspartner außerhalb der EU, sagte die Regierungschefin in Düsseldorf. "Mehr als 1.700 US-Unternehmen haben ihren Sitz in NRW." Die Ministerpräsidentin des mit rund 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Bundeslandes verlangte, dass "wir in Europa gerade jetzt selbstbewusst auftreten". Nur wenn der Kontinent zusammenhalte, "bilden wir auch eine starke Marktmacht in der Welt".



