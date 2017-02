FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SYBE XETR IE00B7LFXY77 SPDR BOFA ML E.M.C.BD ETF 1.811 EUR

SYBW XETR IE00BC7GZJ81 SPDR B.1-3 Y.US TRE.B.ETF 0.186 EUR

SYBI XETR IE00B7MXFZ59 SPDR B.EM IN.L.LO.BD U. 1.703 EUR