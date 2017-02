FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.02.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UIMI XETR LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EMERG.MKTS A 0.921 EUR

TRVC XETR US1729674242 CITIGROUP INC.NEW DL -,01 0.149 EUR

BHU XETR US0572241075 BAKER HUGHES INC. DL 1 0.158 EUR

UEF5 XETR LU1048313891 UBS-ETF-MSCI E.MA.S.R.ADL 0.157 EUR

H4ZB XETR DE000A1C0BC5 HSBC FTSE 100 UC. ETF DZ 1.305 EUR

SIE XETR DE0007236101 SIEMENS AG NA 3.600 EUR

H4ZA XETR DE000A1C0BB7 HSBC EUR.ST.50 UC.ETF DZ 0.161 EUR

H4ZQ XETR DE000A1JF7M8 HSBC MSCI ZA UC. ETF DZ 0.432 EUR

H4ZL XETR DE000A1JXC78 HSBC FTSE E./N.D.U.ETF DZ 0.136 EUR

H4ZM XETR DE000A1JXC86 HSBC MSCI RU CAP.UC.ETFDZ 0.228 EUR

H4ZE XETR DE000A1C22L5 HSBC MSCI EUR. UC. ETF DZ 0.082 EUR

H4ZH XETR DE000A1C22P6 HSBC MSCI P.XJP UC.ETF DZ 0.185 EUR