FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RK1A XFRA AT0000859517 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RA

CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001

A6C XFRA SG1Z70955880 CACHE LOGISTICS TRUST

3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE

BXO XFRA MHY096751026 BOX SHIPS INC. DL -,01

4PD XFRA GB00B28YMP66 INFRASTRATA PLC LS -,0001

RKCI XFRA AT0000805361 RAIFF.NACHHALTIGK.-MIX RT

US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC.