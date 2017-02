Basel (awp) - Roche hat im vergangenen Geschäftsjahr 2016 gehalten, was zuvor versprochen worden war. So stieg der Umsatz um 5% auf 50,58 Mrd CHF. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) betrug das Wachstum 4%. Der operative Kerngewinn nahm ebenfalls um 5% auf 18,42 Mrd CHF, zu konstanten Wechselkursen entspricht dies einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...