Nun ist es offiziell: Jim Hagemann Snabe wird neuer Siemens-Aufsichtsratsvorsitzender. Der Ex-SAP-Chef tritt in einem Jahr die Nachfolge von Gerhard Cromme an, der mit dann 74 Jahren in den Ruhestand geht.

Für Siemens ist es eine Zeitenwende. Auf den Juristen Cromme, der nach dem Schmiergeldskandal kräftig aufgeräumt hatte, folgt der Digitalisierungsspezialist Jim Hagemann Snabe. "Die Zukunft von Siemens mitzugestalten und die erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser neuen Funktion fortzusetzen ist eine großartige Aufgabe", sagte Snabe.

Siemens verkündete die Personalie, über die das Handelsblatt bereits vorab berichtet hatte, zur Hauptversammlung in der Münchener Olympiahalle. Cromme hatte laut Industriekreisen die Kür seines Nachfolgers möglichst lange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...