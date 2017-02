Medieninformation

Mobile Versicherer "Friday" lanciert

Basel/Berlin, 1. Februar 2017. Die Baloise hat das Versicherungs-Start-up Friday in Berlin gestartet. Das mit grosser Autonomie agierende Unternehmen wird im ersten Quartal 2017 eine Motorfahrzeugversicherung im deutschen Markt anbieten, welche konsequent auf den Kundennutzen ausgerichtet ist.Als CEO konnte Christoph Samwer gewonnen werden.

Am Investorentag Ende Oktober 2016 kündigte die Baloise unter dem Arbeitstitel «Mobile Insurer» an, einen neuartigen Versicherer ins Leben zu rufen. Das in Berlin neu geschaffene Versicherungs-Start-up agiert mit grosser Autonomie und wird unter dem Namen Friday ((www.friday.de: http://www.friday.de/)) im ersten Quartal 2017 mit einer Motorfahrzeugversicherung an den Markt gehen.

Friday richtet sich konsequent am Kundenwunsch nach Unbeschwertheit, Einfachheit und Lebensfreude aus und schafft eine exzellente digitale Erfahrung. "Mit einfachen Prozessen und verschiedenen Produktinnovationen wird Friday die bisherigen Nutzungserfahrungen mit Versicherungsdienstleistungen in ein neues Zeitalter führen. Die Baloise hat mit Friday die Ambition, bis 2021 in Deutschland zum beliebtesten Mobile-Versicherer zu avancieren", so Gert De Winter CEO der Baloise Group.

Management Team aus der Start-up-Szene

CEO des neuen Unternehmens wird Christoph Samwer sein. Dieser war zuletzt Geschäftsführer und Mitgründer von Lendico, einem internationalen Online-Kreditmarktplatz für Konsum- und Unternehmenskredite. Zugleich war er Verwaltungsratspräsident der Lendico Schweiz AG, einem Joint-Venture mit der PostFinance. Samwer studierte Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim und der Queensland University of Technology in Brisbane, Australien. 2013 promovierte er an der Technischen Universität in München zum Dr. rer. pol. Von 2009 bis 2013 war er bei McKinsey in München und begleitete dabei auch Unternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche. Seit vier Jahren berät und unterstützt er zudem Start-ups in der Frühphase. Er tritt seine Stelle am 1. März 2017 an. Als CMO steht ihm Florian Eismann (30) zur Seite, der zuletzt als Mitgründer des Digital-Brokers FinanceFox für die Bereiche Marketing und Produkt verantwortlich war. Ergänzt wird das Managementteam durch Silvan Saxer (40, CTO), einem Versicherungsspezialisten der Baloise sowie Mathias Nestler (27, COO), welcher als Digitalexperte ebenfalls aus der Start-up-Szene kommt.

Weitere Informationen

(Medieninformation auf www.baloise.com: https://www.baloise.com/de/home/medien/news/2017/mobile-versicherer-friday-lanciert.html)

(CV Christoph Samwer: https://www.baloise.com/dam/jcr:40994720-ae98-420e-b837-89b014890e31/cv-christoph-samwer-de.pdf) (PDF)

(Foto Christoph Samwer: https://www.baloise.com/dam/jcr:b9067751-bdd0-44ff-a3e4-3170400dda60/christoph-samwer.jpg) (JPG)

Kontakt

Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: (www.baloise.com: http://www.baloise.com/)

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Dominik Marbet, Tel. +41 58 285 84 67

Investor Relations: Marc Kaiser, Tel. +41 58 285 81 81

Die Baloise Group ist mehr als eine traditionelle Versicherung. Im Fokus ihrer Geschäftstätigkeit stehen die sich wandelnden Sicherheits- und Dienstleistungsbedürfnisse der Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Die rund 7'400 Baloise Mitarbeitenden fokussieren sich deshalb auf die Wünsche ihrer Kunden. Ein optimaler Kundenservice sowie innovative Produkte und Dienstleistungen machen die Baloise zur ersten Wahl für alle Menschen, die sich einfach sicher fühlen wollen. Im Herzen von Europa mit Sitz in Basel, agiert die Baloise Group als Anbieter von Präventions-, Vorsorge-, Assistance- und Versicherungslösungen. Ihre Kernmärkte

sind die Schweiz, Deutschland, Belgien und Luxemburg. In der Schweiz fungiert sie mit der Baloise Bank SoBa zudem als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Das Geschäft mit innovativen Vorsorgeprodukten für Privatkunden in ganz Europa betreibt die Baloise mit ihrem Kompetenzzentrum von Luxemburg aus. Die Aktie der Bâloise Holding AG ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert.