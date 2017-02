Basel - Roche hat im vergangenen Geschäftsjahr gehalten, was zuvor versprochen worden war. So stieg der Umsatz um 5% auf 50,58 Mrd CHF. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) betrug das Wachstum 4%. Der operative Kerngewinn nahm ebenfalls um 5% auf 18,42 Mrd CHF, zu konstanten Wechselkursen entspricht dies einem Plus von 4%. Beim Konzerngewinn nach IFRS weist Roche 9,73 Mrd aus - ein Zuwachs um 7%, wie der Konzern am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt.

Die Dividende soll auf 8,20 CHF von 8,10 CHF für 2015 erhöht werden. Dies ist die 30. Dividendenerhöhung in Folge.

Eigene Guidance erreicht

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Roche die eigene Guidance erreicht. Die Analysten-Erwartungen wurden dagegen nicht ganz erfüllt. Von AWP ...

