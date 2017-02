Dietlikon - Implenia hat sich in der Romandie neue Aufträge mit einem Gesamtvolumen von über 150 Mio Franken gesichert. In Genf hat die SBB Immobilien AG das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen mit weiteren Bauetappen der Grossüberbauung Pont Rouge in La Praille betraut. Im Herzen dieses neuen urbanen Pols baut Implenia als Totalunternehmerin auf den Baufeldern B4 und B5 zwei Gebäude mit Gewerbe- und Verwaltungsflächen sowie eine Einstellhalle mit rund 100 Parkplätzen.

Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 70 Mio Franken erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsstandards des DGNB Gold Label. Die Arbeiten für das neue urbane Zentrum in der Nähe der Stadt Genf werden im Sommer 2017 starten und etwas mehr als zwei Jahre dauern. Für Implenia ist es nach dem Baufeld B1 der zweite grosse Auftrag, den sie im Rahmen des aktuell grössten Immobilienprojekts der Region für die SBB realisiert.

Projekt "Îlot sud"

Weiter realisiert Implenia in der Nähe des Bahnhofes Morges Süd das Projekt "Îlot sud", eine moderne ...

