In Berlin hat die Polizei drei Männer festgenommen, die unter dem Verdacht stehen, dass sie in IS-Kampfgebiete ausreisen wollten. In Hessen wurde ein Mann verhaftet, der einen Terroranschlag vorbereitet haben soll.

Razzia wegen Terrorverdachts in Hessen: Bei einer Razzia in mehreren Großstädten ist ein Hauptverdächtiger verhaftet worden. Er soll einen Terroranschlag vorbereitet haben. Am frühen Mittwochmorgen wurden mehrere Objekte in ganz Hessen wegen Terrorverdachts durchsucht. Insgesamt 54 Objekte seien betroffen gewesen, teilte die Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Die Durchsuchungen richteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...