Zürich - Die Julius Bär Gruppe weist im Geschäftsjahr 2016 verbesserte Gewinnzahlen aus. Der um Integrations- und Restrukturierungskosten adjustierte Konzerngewinn lag mit 706 Mio CHF allerdings nur leicht über dem um die US-Busse des Vorjahres bereinigten Wert von 702 Mio CHF. Der Konzerngewinn gemäss IFRS betrug mit 619 Mio CHF dagegen mehr als das Fünffache des Vorjahres, wie der Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahreswert sind die hohen Rückstellungen für die Beilegung des Steuerstreits mit den USA enthalten.

Die von der Bank verwalteten Vermögen lagen per Jahresende bei 336 Mrd CHF, was einem Anstieg gegenüber Ende 2015 von 12% entspricht. Der Neugeldzufluss blieb mit 11,9 Mrd CHF dabei allerdings leicht unter dem Wert von 12,1 Mrd CHF im Jahr 2015, entsprechend einem Zufluss von 4% der AuM. Damit bleibt die Bank am unteren Ende ihres Zieles eines Neugeldzuflusses von 4-6% der AuM.

Dividende leicht erhöht

Die Julius Bär-Aktionäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...