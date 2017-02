Seit Anfang Juli 2016 hat die Aktie von Daimler (WKN:710000) insgesamt mehr als 40 % an Wert zugelegt. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Performance des DAX im selben Zeitraum. Könnte sich diese Performance in diesem Jahr wiederholen?



Hier sind einige Fakten, mit deren Hilfe du dir ein Bild davon machen kannst.

Höhere Bewertung als die direkte Konkurrenz

Der einfachste Weg zu beurteilen, ob ein Unternehmen günstig bewertet ist, führt häufig über das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Hierzu wird der Aktienkurs durch den letzten Jahresgewinn je Aktie geteilt. Rechnen wir dafür nun den Gewinn der letzten vier Quartale, für die bereits Zahlen vorliegen, zusammen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...