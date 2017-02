Echtzeitanalysen von Axway unterstützen Betriebsteams bei der schnelleren datenbasierten Entscheidungsfindung und ermöglichen neue digitale Services

Axway (Paris:AXW) (Euronext: AXW.PA), ein Katalysator für Transformation, wurde im Market Guide for Operations Intelligence Platforms1 von Gartner als "Representative Vendor" bezeichnet. Laut Gartner umfasst eine Operations Intelligence Platform eine Suite an Entwicklungs- und Runtime Software Tools, die die interaktive Entscheidungsfindung überwachen, unterstützen sowie Alerts senden, indem sie Daten und Analysen über aktuelle Gegebenheiten zur Verfügung stellen. Umfrageergebnissen zufolge implementieren Unternehmen vermehrt Operations-Intelligence-Systeme, um tägliche Betriebsabläufe besser einschätzen und außergewöhnliche Situationen schneller identifizieren bzw. auf sie reagieren zu können.

Unternehmen stehen zunehmend unter dem Druck, schnellere und effektivere Geschäftsentscheidungen zu treffen, die das Kundenerlebnis (Customer Experience) steigern. Echtzeitlösungen für Analytics und Operational Intelligence, wie Decision Insight von Axway, bieten umfassende Einsicht in die momentanen Abläufe, identifizieren potentielle Chancen und Risiken und bewerten die Auswirkungen von Entscheidungen hinsichtlich Kundenerwartungen, Richtlinien und Unternehmensanforderungen. Mithilfe dieser wertvollen internen Informationen und externen Daten von Lieferanten, Partnern und Entwicklern können Unternehmen die Anforderungen ihrer Kunden erfüllen und im Wettbewerb bestehen. Axway nennt die integrierten Umgebungen customer experience networks.

Decision Insight bildet die Grundlage für Axway Analytics for Industries, eine Lösung zur Bereitstellung von Best Practices und sofort einsatzbereiten Dashboards, die auf Geschäftsprozesse in einzelnen Branchen zugeschnitten sind. Indem Führungskräfte und Betriebsteams auf Basis von Daten schnellere Entscheidungen treffen können, sind Unternehmen sehr schnell in der Lage, ihre Servicequalität zu verbessern, den Kundennutzen zu erhöhen und die Umsätze mit neuen digitalen Services zu steigern.

"Eine zunehmende Zahl an Analytics- und Business-Intelligence-Modernisierungsprojekten verwenden Analytics, die fortwährend monitoren und helfen, die Betriebsabläufe zu managen", so Gartner. "Steigender Bedarf für Situation Awareness in täglichen Abläufen sowie das Bedürfnis, plötzlich auftretende Situationen besser zu erkennen und darauf zu reagieren, veranlassen Unternehmen, verstärkt Operations-Intelligence-Systeme einzusetzen… Zwischen 2016 und 2019 werden die Ausgaben für Echtzeitanalysen drei Mal schneller steigen als Ausgaben für Analysen, die nicht in Echtzeit stattfinden."

"Aufgrund der enormen Datenmengen in modernen Geschäftsumgebungen benötigen Unternehmen heute neben interaktiven Tools zur Entscheidungsfindung auch einen breiteren Zugang zu wertvollen Informationen seitens des Customer Experience Networks. Der Einblick in Echtzeit ist die einzige Möglichkeit für Unternehmen, Risiken schnell zu identifizieren, Chancen zu erkennen und entschlossen zu handeln", so Jeanine Banks, Executive Vice President Global Products and Solutions bei Axway. "Ob es sich um eine wichtige Zahlung für einen Lieferanten, die Lieferung eines spannenden Vertriebsprodukts an einen Kunden oder die aktive Überwachung von Bonuskartensystemen handelt - durch Operational Intelligence sind Unternehmen in der Lage, reine Omnichannel-Initiativen hinter sich zu lassen und geschäftliches Wachstum, Compliance und Sicherheit zu gewährleisten."

Um mehr über den "Market Guide for Operations Intelligence Platforms" von Gartner zu erfahren, klicken Sie hier.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen positionierten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt IT-Anwendern auch nicht, nur Anbieter auszuwählen, die am höchsten eingestuft oder anderweitig ausgezeichnet wurden. Gartner-Publikationen geben die Einschätzung des Marktforschungsbereichs von Gartner wieder, ihre Inhalte sollten nicht als Tatsachen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, einschließlich der Gebrauchstauglichkeit oder Zweckmäßigkeit der untersuchten Produkte und Dienstleistungen.

Über Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) ist ein Katalysator für Transformation. Dank Axway AMPLIFY™, der cloud-fähigen Datenintegrations- und Engagement-Plattform, ermöglichen wir es Unternehmen, Änderungen von Kundenerwartungen besser vorauszusagen, sich diesen anzupassen und sie entsprechend zu erfüllen. Unser ganzheitlicher API-first Ansatz verbindet Daten aller Systeme, versorgt Millionen von Apps und liefert Analysen in Echtzeit zum Aufbau eines Customer Experience Networks. Von der Idee bis zur Ausführung unterstützen wir mehr als 11.000 Organisationen in 100 Ländern dabei, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Um mehr über Axway zu erfahren, besuchen Sie uns auf axway.de.

1 Gartner Inc., "Market Guide for Operations Intelligence Platforms", W. Roy Schulte, Ehtisham Zaidi, Ankush Jain, 12. Dezember 2016

