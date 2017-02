Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wels (pta007/01.02.2017/07:30) - KTM Industries AG hat heute auf ihrer Homepage

www.ktm-industries.com den Ausblick für die Geschäftsjahre 2017 bis 2021

veröffentlicht. Das Dokument kann von der Homepage der KTM Industries AG unter

der Rubrik "Investor Relations", Unterrubrik "Aktie", Unterrubrik "Ausblick"

heruntergeladen werden.



Rückfragehinweis:

Investor Relations

Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 7242 - 69402

Email: info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com

ISIN: AT0000820659

Wertpapierkürzel: KTMI

Reuters: KTMI:VI

Bloomberg: KTMI:AV



(Ende)



Aussender: KTM Industries AG

Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels

Land: Österreich

Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß

Tel.: +43 7242 69402

E-Mail: info@ktm-industries.com

Website: www.ktm-industries.com



ISIN(s): AT0000500913 (Anleihe), AT0000820659 (Aktie), AT0000A0WQ66 (Anleihe),

AT0000A1MBL8 (Anleihe)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt



