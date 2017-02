Der Überschuss sei um fast ein Drittel auf rund 3,5 Milliarden Euro geklettert, teilte der Santander-Konkurrent am Mittwoch in Madrid mit. Das ist der höchste Gewinn seit 2010 und zudem einen Tick mehr als Experten erwartet hatten. In Mexiko kletterte der Überschuss um elf Prozent auf fast zwei Milliarden Euro. Auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...