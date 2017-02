DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Nach einem besser als erwartet ausgefallenen ersten Quartal hat Siemens seine Jahresprognose erhöht. Für 2016/17 wurde der Ausblick für die Ergebnismarge für das Industrielle Geschäft von 10,5 bis 11,5 Prozent auf 11,0 bis 12,0 Prozent angehoben. Das Ergebnis je Aktie erhöhte Siemens von 6,80 bis 7,20 auf 7,20 bis 7,70 Euro. Dank deutlicher Verbesserungen in den meisten Bereichen steigerte Siemens das Ergebnis des Industriellen Geschäfts im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge stieg auf 13 Prozent von 10,4 Prozent. Der Gewinn nach Steuern aus dem fortgeführten Geschäft erhöhte sich um 30 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Beim Ergebnis je Aktie erzielte Siemens 2,35 Euro, ein Anstieg von 25 Prozent. Die Zahlen lagen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Nachfolgend eine Vergleichstabelle der Quartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

1. Quartal 2016/17 2015/16 Prognose Auftragseingang 19.554 22.801 20.130 Umsatz 19.119 18.891 19.564 Ergebnis Industrielles Geschäft 2.514 1.990 2.145 Ergebnis nach Steuern (1) 1.927 1.484 1.399 Ergebnis je Aktie 2,35 1,89 1,68 Ergebnismarge Total Sectors 13,0 10,4 10,7

(1) Fortgeführte Bereiche.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

WACKER CHEMIE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

4. QUARTAL Prognose +/- gg Vj Anzahl 2015 Umsatz 1.331 +8,0% 5 1.233 EBITDA 246 +31% 7 188 EBIT 62 +84% 5 34 Erg nSt und Dritten 17 +170% 2 6,3 Erg je Aktie 0,55 +323% 8 0,13

Weitere Termine:

07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München

07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis

07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag

18:30 FR/Unibail-Rodamco SE, Jahresergebnis, Paris

22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,2 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,4 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 53,5 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 1. Veröff.: 56,5 zuvor: 55,6 -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,9 -GB 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 56,1 zuvor: 56,1 -US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +164.000 Stellen zuvor: +153.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,3 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,7 Punkte 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,50% bis 0,75% zuvor: 0,50% bis 0,75%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2019 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2022 im Volumen von 4 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.278,00 0,15% Nikkei-225 19.148,08 0,56% Schanghai-Comp. Kein Handel DAX 11.535,31 -1,25% DAX-Future 11.592,50 -1,00% XDAX 11.591,61 -0,99% MDAX 22.465,86 -0,57% TecDAX 1.830,64 -0,81% EuroStoxx50 3.230,68 -0,98% Stoxx50 2.979,48 -0,81% Dow-Jones 19.864,09 -0,54% S&P-500-Index 2.278,87 -0,09% Nasdaq-Comp. 5.614,79 +0,02% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,08 +20

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit stabilen Kursen zumindest in der Eröffnung rechnet ein Händler am Mittwoch an Europas Börsen: "Der Euro wertet nicht mehr auf, Apple hat gute Ergebnisse veröffentlicht, Siemens eine gute Gewinnprognose und in Asien setzt sich eine freundliche Tendenz durch". Der Vortag sei aus Aktiensicht jedoch ein "Desaster" gewesen und dürfte noch nachwirken. Der DAX sei zur Schlussauktion hin auf Tagestief gefallen und habe in der Auktion bei hohen Umsätzen nochmals nachgegeben. "Da war richtig Verkaufsdruck zu beobachten", sagt der Händler. Kein Störfeuer für Aktien komme derweil vom chinesischen Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe im Januar, der mit 51,3 die Konsensprognose von 51,2 minimal übertroffen habe.

Rückblick: Schwach - Verkäufe setzten mit der schwachen Eröffnung an der Wall Street ein. Dort belastete die Berichtssaison, die einige negative Überraschungen lieferte. Zudem sorgte US-Präsident Donald Trump erneut für Verunsicherung unter den Investoren. Dazu kam der steigende Euro hinzu, der auf 1,08 Dollar zulegte nach Aussagen eines Trump-Beraters, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnete. Tendenziell gestützt wurde der Euro auch von einer in der EU nach oben geschnellten Inflation zum Start in das Jahr. Unicredit verloren 4 Prozent. Die Bank hatte den erwarteten Verlust für das abgelaufene Jahr auf 11,8 Milliarden Euro beziffert, geschuldet vor allem einer im Dezember angekündigte Restrukturierung. Eine schwache Marge von Givaudan im vierten Quartal drückte den Kurs um 4 Prozent nach unten. Symrise verloren im Fahrwasser 2,6 Prozent. Schwache Zahlen des US-Sportartikelherstellers Under Armour drückten die Adidas-Aktie um 3,2 Prozent nach unten. Hennes & Mauritz stiegen um 5,6 Prozent. Die Schweden schnitten im vierten Quartal bei der Marge besser ab und setzten im Januar mehr um als erwartet.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - TLG Immobilien gaben um 1,4 Prozent nach und reagierten damit nur moderat negativ auf eine Kapitalerhöhung zu je 17,20 Euro je Aktie. Händler lobten die gute Aufnahme der Aktien durch Investoren. Deutsche Börse stiegen um 1,7 Prozent, gestützt von einer Hochstufung auf "Outperform" durch Exane BNP Paribas.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) +0,5% auf 11.592 Punkte

Im nachbörslichen Handel am Dienstag erholten sich die deutschen Aktien etwas von den Verlusten aus dem regulären Geschäft, parallel zu an der Wall Street verringerten Verlusten. Siemens legten um 3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen am Abend vorzeitig die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt hatte (s.o.). Dialog Semiconductor profitierten davon, dass die Geschäftszahlen von Apple positiv aufgenommen wurden, und gewannen 0,8 Prozent.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Mit der Entscheidung, die kommissarische Justizministerin Sally Yates zu entlassen, nachdem diese sich gegen sein Einwanderungsdekret gestellt hatte, verunsicherte US-Präsident Donald Trump die Börsen aufs Neue. Dazu kamen Konjunkturdaten - unter anderem der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Index des Verbrauchervertrauens - sowie Unternehmenszahlen, die nicht in allen Punkten überzeugten. Pharma- und Biotechnologiewerte konnten sich dem negativen Trend entziehen. Der Nasdaq-Biotechnologieindex stieg um 2,8 Prozent, nachdem Trump bei einem Treffen mit CEOs der Pharmabranche zwar auf der Senkung von Medikamentenpreisen beharrte, gleichzeitig aber schnellere Zulassungsverfahren in Aussicht stellte. Pfizer legten so um 1,3 Prozent zu, obwohl das Unternehmen enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte. Under Armour brachen um fast 26 Prozent ein. Geschäftszahlen und Ausblick hatten die Erwartungen deutlich verfehlt. Überdies verlässt der CFO das Unternehmen nach nur einem Jahr im Amt. Auch UPS (-6,8 Prozent) enttäuschte mit Zahlen und Ausblick. Sprint (+1,3) verfehlte zwar beim Ergebnis die Erwartungen, gewann dafür aber mehr Kunden als die Wettbewerber.

Staatsanleihen waren aufgrund der Verluste an den Aktienmärkten und der überwiegend enttäuschenden Konjunkturdaten wieder gesucht. Die Rendite zehnjähriger Titel sank um 3 Basispunkte auf 2,46 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.12 Uhr EUR/USD 1,0780 -0,1% 1,0795 1,0800 EUR/JPY 122,19 +0,5% 121,63 121,57 EUR/CHF 1,0686 +0,0% 1,0683 1,0663 GBP/EUR 1,1652 +0,0% 1,1651 1,1651 USD/JPY 113,35 +0,6% 112,68 112,56 GBP/USD 1,2560 -0,1% 1,2578 1,2580

Der Euro machte einen Satz nach oben und stieg in der Spitze bis auf 1,0812 Dollar. Grund waren Aussagen des Wirtschaftsberaters von US-Präsident Trump, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnet hatte. Der Leiter des von Trump berufenen National Trade Council, Peter Navarro, sagte der "Financial Times", dass Deutschland durch die niedrige Bewertung der Währung die USA und die EU ausnutze. Dazu kamen nicht überzeugende US-Konjunkturdaten als Dollar-Bremser. Im späten US-Handel notierte der Euro knapp unter 1,08 Dollar, während der Dollar nur noch 112,80 Yen kostete nach Tageshochs um 114.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,73 52,81 -0,2% -0,08 -3,5% Brent/ICE 55,45 55,58 -0,2% -0,13 -3,4%

Die Ölpreise erholten sich nach den jüngsten Abgaben etwas. Mit Blick auf die Umsetzung der beschlossenen Opec-Förderkürzungen standen die wöchentlichen US-Lagerdaten am Mittwoch im Fokus und sorgten im Späthandel dafür, dass die Preise von den Tageshochs wieder deutlicher zurückkamen. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 0,3 Prozent auf 52,81 Dollar zu, für die europäische Referenzsorte Brent ging es um 0,9 Prozent auf 55,70 Dollar nach oben. Der Preisunterschied zwischen WTI und Brent ist auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2015, merkte die Commerzbank an. "Während Brent von den Opec-Beschlüssen profitiert, leidet WTI unter der wieder steigenden US-Produktion", hieß es von den Analysten. Nachdem die neuesten Daten des American Petroleum Institute einen erneuten deutlichen Anstieg der Ölvorräte zeigten, geht es im asiatisch dominierten Geschäft mit den Ölpreisen leicht abwärts.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.208,03 1.210,40 -0,2% -2,37 +4,9% Silber (Spot) 17,46 17,56 -0,6% -0,10 +9,6% Platin (Spot) 993,90 995,00 -0,1% -1,10 +10,0% Kupfer-Future 2,72 2,73 -0,2% -0,00 +8,7%

"Der Goldpreis steht ganz im Zeichen der Donald-Trump-Show", erklärte Analyst David Govett von Marex Spectron die Flucht der Anleger in das vermeintlich sichere Edelmetall. Daneben seien die Blicke auch auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktbericht für Januar am Freitag gerichtet. Der Goldpreis erhöhte sich um 1,3 Prozent auf 1.211,40 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CHINA

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ist im Januar von 51,4 auf 51,3 gefallen und lag damit knapp über der Prognose von 51,2. Der Index des nicht-verarbeitenden Gewerbes stieg von 54,5 im Dedzember auf 54,6.

USA

Donald Trump hat mit Neil Gorsuch einen ausgewiesenen Konservativen für den seit einem Jahr vakanten Posten am Obersten Gericht des Landes ernannt. Seine Ernennung muss allerdings noch vom Senat genehmigt werden. Da die Republikanische Partei des Präsidenten dort über eine Mehrheit von 52 der 100 Sitze verfügt, hat er gute Aussichten, das grüne Licht der Kongresskammer zu erhalten.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Die Aktie von bet-at-home wird im SDAX die Titel von Braas Monier Building Group ersetzen, wie die Deutsche Börse am Dienstagabend mitteilte. Dieser außerplanmäßige Wechsel werde am Freitag, dem 3. Februar 2017, wirksam.

SIEMENS

Der ehemalige SAP-CO-Vorstandsvorsitzende Jim Hagemann Snabe soll neuer Aufsichtsratschef bei Siemens werden. Snabe ist seit Oktober 2013 im Aufsichtsrat von Siemens.

RTL

verzichtet auf eine Komplettübernahme seiner Tochter Broadband TV und übt die Kaufoption für die ausstehenden 49 Prozent an dem in Kanada ansässigen Multi-Channel-Netzwerk nicht aus. Stattdessen sollen mit den Minderheitsaktionären die "strategischen Optionen" für Broadband TV ausgelotet werden.

SILTRONIC

Das EBITDA wuchs im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 146 Millionen Euro. Die vorläufige EBITDA-Marge stieg von 13,3 auf 16 Prozent. Nach Zinsen und Steuern verdiente Siltronic mit 27 Millionen Euro deutlich mehr als im Vorjahr mit 2,7 Millionen Euro. Der Umsatz lag mit 933 Millionen Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau. Siltronic ist "optimistisch, dass sich das Geschäftsjahr 2017 insgesamt sehr positiv entwickeln wird und geht davon aus, dass der Umsatz die Marke von 1 Milliarde Euro überschreiten wird".

WACKER CHEMIE

hat dank höherer Absatzmengen bei Siliconen und geringerer Kosten im vierten Quartal mehr umgesetzt und verdient und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 10 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro. Deutlich stärker legte das EBITDA zu, und zwar um 44 Prozent auf 270 Millionen Euro.

APPLE

hat die Markterwartungen im ersten Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 7 übertroffen und drei Quartale mit sinkenden Erlösen in Folge beendet. Dank des neuestsn iPhone Modells, das erstmals ein volles Quartal auf dem Markt war, stiegen die iPhone-Verkäufe um 5 Prozent auf den Rekordwert von 78,2 Millionen Stück. Apple steigerte den Umsatz um 3 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis sank allerdings um 2,6 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar oder 3,36 Dollar je Aktie. Die Bruttomarge sank auf 38,5 von 40,1 Prozent. Analysten hatten mit Umsätzen von 77,4 Milliarden Dollar gerechnet und einem Gewinn je Aktie von 3,22 Dollar. Im laufenden Quartal sieht Apple den Umsatz zwischen 51,5 und 53,5 Milliarden nach 50,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten Apple bislang 53,79 Milliarden Dollar zugetraut. Im nachbörslichen US-Handel verteuerte sich Apple um 2,5 Prozent.

