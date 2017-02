Silber bleibt weiterhin bei seiner seit Ende Dezember ansteigenden Tendenz im seit Juli letzten Jahres übergeordnet fallenden Trend. Dabei ließen sich die Notierungen auch von einem kurzen Rückgang am Anfang der letzten Woche nicht beirren und setzten in den letzten Tagen diesen Anstieg fort.

Der Silberpreis setzte seine seit Dezember letzten Jahres bestehende Aufwärtstendenz im Abwärtstrend fort. Die aktuell ansteigende Bewegung kann dabei zwischen 17,10 und 17,90 US-Dollar beschrieben werden, wobei sich an der Oberseite die 200-Tage-Linie bei derzeit 17,87 US-Dollar befindet. Die obere Begrenzung des übergeordnet fallenden Trends kann dabei um 18,40 US-Dollar genannt werden. Nachdem Silber am Anfang der letzten Woche etwas schwächer notierte und Abgaben auf 16,61 US-Dollar verzeichnete, setzte sich der Anstieg in den letzten Tagen fort und brachte es auf ein Verlaufshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...