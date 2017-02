Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

TAGESTHEMA

Apple hat die Markterwartungen im ersten Quartal dank guter Verkäufe des iPhone 7 übertroffen. Beim Umsatz konnte der US-Konzern sogar einen Rekord erzielen. Der Technologiekonzern steigerte den Umsatz in den drei Monaten per Ende Dezember um 3 Prozent auf 78,4 Milliarden Dollar. Das Nettoergebnis sank allerdings um 2,6 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar oder 3,38 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit Umsätzen von 77,4 Milliarden Dollar gerechnet und einem Gewinn je Aktie von lediglich 3,22 Dollar je Aktie. Im laufenden Quartal sieht Apple den Umsatz zwischen 51,5 und 53,5 Milliarden Dollar und damit unter den Erwartungen der Analysten von 53,79 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge sieht Apple im zweiten Geschäftsquartal zwischen 38 und 39 Prozent.

TAGESTHEMA II

Während die Geldpolitiker der Federal Reserve überlegen, wann sie ihren Leitzins weiter anheben sollen, steht ihnen noch eine weitere große Entscheidung bevor: Sollten sie in diesem Jahr damit beginnen, ihr riesiges Portfolio aus Hypotheken- und Treasury-Papieren zu schrumpfen? Man erwartet zum Sitzungsende am Abend, dass sie die Zinsen und ihr Portfolio vorerst unverändert lassen. Kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2007 umfasste das Fed-Portfolio noch weniger als eine Billion Dollar; heute sind es 4,45 Billionen Dollar. Notenbanker glauben, dass das große Portfolio dazu beigetragen hat, die Wirtschaft anzukurbeln, indem es für niedrigere langfristige Zinsen gesorgt hat. Jetzt, da die US-Wirtschaft sich größtenteils von ihrer Krise erholt hat, hat die Fed bereits ihre kurzfristigen Zinsen etwas angehoben. Fed-Chefin Janet Yellen sagte am Freitag, dass die Notenbank ihre Anleihebestände reduzieren würde, wenn die Zinsanhebungen "in vollem Gang" seien. Viele Notenbank-Vertreter hoffen, dass das Portfolio irgendwann wieder seinen Vorkrisenumfang erreichen kann.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:05 Facebook Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +164.000 Stellen zuvor: +153.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,3 16:00 Bauausgaben Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 54,7 Punkte 16:30 Rohöllagerbestände (Woche 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,50% bis 0,75% zuvor: 0,50% bis 0,75%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.276,80 +0,10% Nikkei-225 19.148,08 +0,56% Hang-Seng-Index 23.228,92 -0,56% Kospi 2.080,48 +0,62% Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX-200 5.653,20 +0,57%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der Trump-Schock hat sich an den Börsen etwas gelegt - die Kurse erholen sich leicht. Nur in Hongkong holt die Börse die Verluste der Region der vergangenen zwei Tage nach der Feiertagspause nach. In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfestes noch bis einschließlich Donnerstag geschlossen. Auch im chinesischen Kernland, auf Taiwan und in Vietnam ruht der Handel noch. Im Vorfeld der Fed-Entscheidung, von der aber mit überwältigender Mehrheit ein Stillhalten erwartet wird, steigen die Kurse in Tokio, Sydney und Seoul. In Südkorea stützen besser als erwartet ausgefallene Handelsdaten, auch die Industrieproduktion sendet positive Signale aus. In China haben diverse Einkaufsmanagerindizes die Erwartungen fast punktgenau getroffen und bleiben im Expansion anzeigenden Bereich. Händler wollen trotz der leichten Erholung nach den politischen Rundumschlägen von US-Präsident Trump von einer grundlegenden Stimmungsaufhellung nichts wissen. Die Verunsicherung halte an. Allerdings bestehe weiterhin die Hoffnung auf konjunkturstützende Maßnahmen durch Trump wie die angekündigte Steuerreform und Deregulierungen. So zeigte sich Apple-CEO Tim Cook "optimistisch" über die Perspektiven der Steuerreform. Für neue Unruhe sorgen wiederholte Signale, dass Trump einen schwächeren Dollar bevorzugt. Der WSJ-Dollarindex beendete den US-Handel auf dem tiefsten Stand seit Mitte November 2016, im asiatischen Geschäft erholt sich der Index allerdings um 0,2 Prozent. Nach schwachen Geschäftsausweisen von Fujifilm und Murata Manufacturing geben die Aktien um 5,0 bzw. 4,0 Prozent nach. OFX brechen in Australien um 24 Prozent ein. Das Unternehmen wird hart vom Brexit getroffen und wechselt die Führung aus. Hanjin Shipping ziehen nur gebremst vom Tageslimit in Seoul um 30 Prozent an. Die südkoreanische Börse hat den Wert von der Liste der Risikopapiere gestrichen.

US-NACHBÖRSE

Mit AMD, vor allem aber mit Apple veröffentlichten gleich zwei Schwergewichte aus dem Technologiesektor Geschäftszahlen nach der Schlussglocke, die den Geschmack der Anleger trafen. Während Apple um 3,1 Prozent anzogen, kletterten AMD um 3,5 Prozent. Nicht überzeugen konnte dagegen Illumina mit ihren Viertquartalszahlen und dem Ausblick auf die erste Periode. Die Titel des Herstellers von Geräten für die Gentechnik ermäßigten sich um 1,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.864,09 -0,54 -107,04 0,51 S&P-500 2.278,87 -0,09 -2,03 1,79 Nasdaq-Comp. 5.614,79 0,02 1,07 4,30 Nasdaq-100 5.116,77 -0,24 -12,56 5,20 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,12 Mrd 873 Mio Gewinner 1.888 914 Verlierer 1.096 2.115 Unverändert 133 91

Etwas leichter - Mit der Entscheidung, die kommissarische Justizministerin Sally Yates zu entlassen, nachdem diese sich gegen sein Einwanderungsdekret gestellt hatte, verunsicherte US-Präsident Donald Trump die Börsen aufs Neue. Dazu kamen Konjunkturdaten - unter anderem der Chicago-Einkaufsmanagerindex und der Index des Verbrauchervertrauens - sowie Unternehmenszahlen, die nicht in allen Punkten überzeugten. Pharma- und Biotechnologiewerte konnten sich dem negativen Trend entziehen. Der Nasdaq-Biotechnologieindex stieg um 2,8 Prozent, nachdem Trump bei einem Treffen mit CEOs der Pharmabranche zwar auf der Senkung von Medikamentenpreisen beharrte, gleichzeitig aber schnellere Zulassungsverfahren in Aussicht stellte. Pfizer legten so um 1,3 Prozent zu, obwohl das Unternehmen enttäuschende Zahlen vorgelegt hatte. Under Armour brachen um fast 26 Prozent ein. Geschäftszahlen und Ausblick hatten die Erwartungen deutlich verfehlt. Überdies verlässt der CFO das Unternehmen nach nur einem Jahr im Amt. Auch UPS (-6,8 Prozent) enttäuschte mit Zahlen und Ausblick. Sprint (+1,3) verfehlte zwar beim Ergebnis die Erwartungen, gewann dafür aber mehr Kunden als die Wettbewerber.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,46 -2,9 2,49 1,4 30 Jahre 3,06 -1,5 3,08 -0,4

Die eher enttäuschenden Konjunkturdaten und politische Unsicherheit trieben die Anleger an den Anleihemarkt. Auch wegen der laufenden Fed-Sitzung, deren Ergebnis erst am Mittwoch bekannt wird, und der am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten seien US-Anleihen als "sicherer Hafen" gesucht gewesen, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,0779 -0,1% 1,0795 1,0711 +2,5% EUR/JPY 122,15 +0,4% 121,63 121,77 -0,6% EUR/GBP 0,8585 +0,0% 0,8583 0,8571 +0,7% GBP/USD 1,2554 -0,2% 1,2578 1,2497 +1,7% USD/JPY 113,31 +0,6% 112,68 113,66 -3,1% USD/KRW 1157,31 +0,5% 1151,30 1163,36 -4,1% USD/CNY 6,8817 -0,0% 6,8817 6,8817 -0,9% USD/CNH 6,8367 +0,1% 6,8281 6,8557 -2,0% USD/HKD 7,7590 +0,0% 7,7585 7,7583 +0,1% AUD/USD 0,7570 -0,1% 0,7580 0,7553 +4,9%

Der Euro machte einen Satz nach oben und stieg in der Spitze bis auf 1,0812 Dollar. Grund waren Aussagen des Wirtschaftsberaters von US-Präsident Trump, der die Währung als "deutlich unterbewertet" bezeichnet hatte. Der Leiter des von Trump berufenen National Trade Council, Peter Navarro, sagte der "Financial Times", dass Deutschland durch die niedrige Bewertung der Währung die USA und die EU ausnutze. Dazu kamen nicht überzeugende US-Konjunkturdaten als Dollar-Bremser. Im späten US-Handel notierte der Euro knapp unter 1,08 Dollar, während der Dollar nur noch 112,80 Yen kostete nach Tageshochs um 114.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,73 52,81 -0,2% -0,08 -3,5% Brent/ICE 55,46 55,58 -0,2% -0,12 -3,4%

