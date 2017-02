Die ChannelAdvisor Corporation (NYSE:ECOM), ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Händler und Markenhersteller, gab heute die Teilnahme an der E-Commerce Messe "Internet World" in München bekannt. Das Event für B2B-Händler findet am 7. und 8. März 2017 in den Hallen der Messe München statt. Zur Messe gehört dieses Jahr auch eine Sonderausstellung, die der Frage nachgeht, wie der E-Commerce zugänglicher gestaltet werden kann.

Die Mitarbeiter von ChannelAdvisor freuen sich darauf, Besucher am eigenen Stand (A061) in Halle A6 zu begrüßen und zu Themen wie Marktplätzen, Cross-Border Trade und Digital Marketing zu beraten. Mit von der Partie ist auch das Team von ChannelAdvisor for Brands, das interessante Einblicke in die Lösungen "Where to Buy" und "Product Intelligence" gewähren wird. Händler und Markenhersteller, die in neue Regionen expandieren möchten, sind eingeladen, einen Termin mit Head of Sales DACH Felix Kühl zu vereinbaren. Gerne gibt er praxisnahe, individuelle Tipps für einen erfolgreichen und sicheren grenzüberschreitenden Handel.

Genau zu diesem Thema wird Herr Kühl darüber hinaus am ersten Tag der Konferenz um 11:40 Uhr in der Infoarena 3 in der Halle 5 eine Keynote-Präsentation halten.

Für Terminvereinbarungen besuchen Sie uns unter http://bit.ly/2kQhi1t.

Informationen zu ChannelAdvisor

ChannelAdvisor (NYSE: ECOM) ist ein führender Anbieter für Cloud-basierte E-Commerce-Lösungen, mit denen Händler und Markenhersteller ihren globalen Verkauf auf Hunderten Online-Kanälen wie Amazon, Google, eBay, Facebook u. a. integrieren, managen und optimieren können. ChannelAdvisor bietet Technologien zur Automatisierung, Analyse und Optimierung. Das Unternehmen setzt auf einen zentralen Bestandsfeed, mit dem Produkte effizienter online gelistet und beworben werden und der Händler erfolgreich mit ihren Kunden zusammenbringt. So hilft ChannelAdvisor jedes Jahr dabei, Produkte im Gegenwert von mehreren Milliarden US-Dollar zu vertreiben. Tausende Kunden vertrauen bei der Expansion ihres E-Commerce-Geschäfts deshalb auf ChannelAdvisor. Weitere Informationen finden Sie unter www.channeladvisor.de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170131005956/de/

Contacts:

Medienkontakt:

ChannelAdvisor

Irina Gutman

irina.gutman@channeladvisor.com

020 3300 4242