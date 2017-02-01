DIE FOLGENDEN AKTIEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARES ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
Aurion Resources Ltd 8RA CA05156F1071 BAW/UFN
Blackgold International Hldgs 7BG AU000000BGG5 BAW/UFN
Zinc One Resources Inc. RH33 CA98959W1041 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
Aurion Resources Ltd 8RA CA05156F1071 BAW/UFN
Blackgold International Hldgs 7BG AU000000BGG5 BAW/UFN
Zinc One Resources Inc. RH33 CA98959W1041 BAW/UFN