Daimler wird für Uber selbst fahrende Taxis liefern. "Im Rahmen der Kooperation plant Daimler in den kommenden Jahren, autonom fahrende Mercedes-Benz Pkw unter anderem auch auf der globalen Plattform von Uber anzubieten", erklärte Daimler in einer Pressemitteilung. Daimler-Entwicklungsvorstand Ola Källenius geht davon aus, dass bereits im kommenden Jahrzehnt selbst fahrende Autos die Regel sein werden. "Beide Unternehmen werden gegenseitig von den wegweisenden Kompetenzen beim autonomen Fahren sowie beim Plattformbetrieb profitieren", erklärte Daimler. "Wir auch beim autonomen Fahren ganz vorne dabei sein - einem der faszinierendsten Aspekte bei der Neuerfindung der Mobilität", so Daimler-Chef Dieter Zetsche.

