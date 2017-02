2016 war für die Deutsche Bank ein Horrorjahr. Mit der Einigung im US-Hypothekenstreit kurz vor Weihnachten ging das Jahr allerdings versöhnlich aus für das Geldhaus. Am Dienstag wurde mit der Zahlung einer Strafe von 600 Millionen Euro für die Geldwäsche-Affäre in Russland auch die zweite große Baustelle bei den Rechtsstreitigkeiten beigelegt. Die Spannung an den Märkten steigt, da CEO John Cryan morgen die Zahlen zum Geschäftsjahr 2016 vorstellen will.

