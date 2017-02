Winterthur - Der Spinnereimaschinen-Hersteller Rieter hat 2016 zwar deutlich mehr Bestellungen an Land gezogen als im Vorjahr, dabei jedoch gegen Ende Jahr deutlich an Tempo verloren. Der Umsatz ging wie erwartet leicht zurück. Ausserdem präzisiert das Management die Prognosen zur Profitabilität und gibt ein Restrukturierung am Standort Ingolstadt bekannt.

Der Auftragseingang sieht mit einem Plus von 13% auf 905,2 Mio CHF auf den ersten Blick sehr gut aus. Diese Verbesserung sei dank eines guten ersten Halbjahrs gelungen, räumt das Management in einer Mitteilung vom Mittwoch aber ein. Im zweiten Semester hätten "zunehmende politische Unwägbarkeiten in den Hauptmärkten Türkei und Indien" das wichtige Neumaschinengeschäft belastet.

Im vierten Quartal führte dies dazu, dass der Bestellungseingang unter dem Vorjahr zu liegen kam. Dies kommt für die meisten Analysten überraschend. Entsprechend wurde die Durchschnittsprognose (AWP-Konsens) beim Bestellungseingang um Längen verfehlt.

Mehr Maschinen, weniger Komponenten

Über das ganze Jahr betrachtet legten laut den Angaben das Neumaschinengeschäft um 29% auf 591,6 Mio CHF und das After-Sales-Geschäft um 7% auf 135,2 Mio CHF zu. Die dritte Konzernsparte, das Komponentengeschäft, verzeichnete hingegen eine Einbusse um 18% auf 178,4 Mio CHF.

Beim Neumaschinengeschäft habe Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...