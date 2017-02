Mit einem doji in den Tageskerzen unterstreicht der Bund-Future die jüngst abwartende Haltung - die gestrige lange Lunte in Verbindung mit den vorherigen drei kleinen Tageskerzen mit Lunten zeigt jedoch auch deutliche Unterstützung an. Und dies trotz der zuletzt anziehenden Inflationsdaten sowie der neuerlichen Forderungen diverser deutscher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...