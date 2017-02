BÖRSENTAG - Dax startet Erholungsversuch TAGESVORSCHAU - 01.02.2017 DEUTSCHLAND - Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn in guter Form EUROZONE - Inflation mit 1,8 % nahe dem EZB-Zielwert EUROZONE - Arbeitslosenquote fällt überraschend JAPAN - BoJ bleibt lockerem geldpolitischen Kurs treu CHINA - Stimmung in Industrie leicht besser als erwartet ATX heute MITTWOCH zur Eröffnung STÄRKER erwartet - ATX Indikation 2.696 Punkte +0,75% AGRANA - startet Barkapitalerhöhung um bis zu 1,42 Mio. neue Aktien IMMOFINANZ - verkauft Objekte in Köln, keine Angaben zum Preis OMV - will angeblich wieder in Libyen investieren PALFINGER - übernahm dänischen Händler TELEKOM AUSTRIA - Roaming-Aus kostete 38 Mio. Euro DAX heute MITTWOCH zur...

