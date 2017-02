Auch am letzten Tag des Monats zeigte sich der Primärmarkt sehr aktiv. Für Jänner ergibt sich dadurch ein Gesamtvolumen an EUR denominierten IG Emissionen von EUR 69 Mrd. Financials stellten dabei mit EUR 49 Mrd. die Mehrheit. Louis Dreyfus kam mit der erwarteten EUR denominierten Anleihe im Volumen von EUR 400 Mio. auf den Markt (Laufzeit 5J, Kupon 4 %, MS+392 BP). Diese war mehr als vierfach überzeichnet. Die französische Auchan preiste eine EUR denominierte Emission im Volumen von EUR 600 Mio. bei MS+43 BP (Laufzeit 5 Jahre). Bei den Financials waren es vor allem Covered Bond (CB) Emissionen die an den Markt kamen. Credit Mutuel preiste einen EUR denominierten Benchmark CB mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+3 BP (Laufzeit 8 Jahre). In Deutschland war es unter anderem die HSH...

Den vollständigen Artikel lesen ...