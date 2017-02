Am Ende des Handelstages war kaum noch etwas von der depressiven Stimmung des Tages zu spüren. Anfänglich kannten die meisten Werte nur eine Richtung: abwärts. Letztendlich relativierte sich das jedoch. Wieder einmal ist sich NYSEinstein Peter Tuchman sicher, alles ist möglich unter Präsident Trump. Was er in dieser Situation empfiehlt und was sonst noch wichtig war an der Wall Street, sehen sie in der neusten Ausgabe des NYSEinstein-Blog bei Inside Wirtschaft.

