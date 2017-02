FMW-Redaktion

Da ist gestern viel an Long-Positionen bereinigt worden durch den Abverkauf beim Dax - viele Bullen sind dadurch aus dem Markt gekegelt worden. Die Mischung gestern war auch wirklich ungut: Schwächezeichen der US-Konjunktur, schwache Unternehmenszahlen (mit Ausnahme der nachbörslichen Apple-Zahlen), und natürlich wieder Donald Trump, der an sich schon für Volatilität sorgt durch Tweets oder neue Maßnahmen.

Was die Märkte wirklich beunruhigen sollte ist die Tatsache, dass die US-Wirtschaft offenkundig unter Trump keine freie Marktwirtschaft mehr ist und sein wird, sondern eine staatlich dirigierte. Kapitlalismus ja, so lautet das Motto der Trump-Regierung, aber so, wie wir uns das vorstellen - die freie Entscheidung von Unternehmen hat da keinen Platz, es wird vorgeschrieben, wen man einstellen soll, wo man seinen Einkauf zu tätigen hat etc. ...

