Nach massenhaften Verhaftungen und Schließungen von NGOs in der Türkei fordern Abgeordnete ein Zeichen der Bundeskanzlerin: Bei ihrem Treffen mit Präsident Erdogan soll sie die drängenden Kritikpunkte offen ansprechen.

Kanzlerin Angela Merkel wird vor ihrem Besuch in der Türkei von Bundestagsabgeordneten bedrängt, den autoritären Kurs des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan kritisch anzusprechen. "Massenverhaftungen, fehlende Presse- und Meinungsfreiheit, die faktische Abschaffung der Gewaltenteilung und die Verletzung von Menschenrechten sind in der Türkei alltäglich. Die Bundeskanzlerin muss diese Missstände klar und deutlich kritisieren", sagte der Grünen-Politiker Özcan Mutlu dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND) (Mittwoch).

Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe rät Merkel von diplomatischer Zurückhaltung ab, wenn sie am Donnerstag in Ankara ist. "Merkel muss Position beziehen in der Frage, wie sie das Referendum über die Verfassungsänderung und die Bedrohung der parlamentarischen Demokratie bewertet." Ende März oder Anfang April sollen die Türken in einer ...

