IRW-PRESS: JAXON MINERALS INC: Jaxon meldet 3,4 kg Silver pro Tonne und 12,7 Gramm Gold pro Tonne im VMS-Zielgebiet Price Creek in der Region Skeena Arch in Nordzentral-BC

Jaxon meldet 3,4 kg Silver pro Tonne und 12,7 Gramm Gold pro Tonne im VMS-Zielgebiet Price Creek in der Region Skeena Arch in Nordzentral-BC

Im Vorfeld eines für den Sommer 2017 geplanten Bohrprogramms prüft Jaxon Minerals Inc. (TSX.V: JAX) (Frankfurt: 0U3) (Jaxon oder das Unternehmen) weiter das aktuelle und historische Datenmaterial, das für das VMS-Konzessionsgebiet Price Creek (massive Sulfidvorkommen vulkanischen Ursprungs) verfügbar ist. Die oberiridischen Proben aus einem weitläufigen Gebiet innerhalb des Zielgebiets Max, einem von mehreren aussichtsreichen Zielen im Konzessionsgebiet, in dem die Mineralisierung in einem ein Quadratkilometer großen Gebiet über eine Streichlänge von 750 Metern zutagetritt, lieferten höchst anomale Edel- und Basismetallwerte.

Oberirdische Gesteinssplitter- und Stichproben

Insgesamt wurden im Konzessionsgebiet 112 mineralisierte Gesteinssplitter- und Stichproben entnommen.

- Der höchste Silberwert lag bei 3.398 g/t Ag. Sechszehn Proben lieferten Silbergehalte von mehr als 250 g/t Ag. - Der höchste Bleigehalt betrug 39,46 % Pb. Zehn Proben ergaben Bleiwerte von über 10 % Pb. - Der höchste Zinkgehalt belief sich auf 18 % Zn. In sechs Proben wurden Zinkwerte von mehr als 10 % Zn ermittelt. - Der höchste Goldgehalt lag bei 12,7 g/t Au. Zwanzig Proben lieferten Goldgehalte von über 1 g/t Au.

Die zehn höchsten Silberäquivalentwerte (AgÄq) sind in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst.

Probe Ag (g/t)Pb (%) Zn (%) Au (g/t)AgÄq Nr. g/t*

1050803 419 14,0 11,6 2,6 1.404,0 1050804 347 6,5 7,0 1,3 860,8 1050807 469 39,5 9,8 0,6 2.053,1 1050808 480 26,8 6,5 2,9 1.722,5 1050809 481 27,2 6,4 3,4 1.767,5 1050811 353 30,6 0,5 2,0 1.453,7 1050812 3398 15,1 11,9 2,3 4.403,2 1050814 233 7,5 10,1 1,2 869,5 1050815 286 16,2 12,1 0,4 1.201,4 1050818 1.231 5,8 9,6 0,4 1.744,9

Schlitzproben

Aus 6 Gräben wurden Schlitzproben auf 175 Metern entnommen. Jede Schlitzprobe repräsentiert einen ein Meter langen Abschnitt und wog im Schnitt 10 Kilogramm. Insgesamt wurden 174 gesägte Schlitzproben enotmmen und die vorläufige Analyse lässt hohe Silber- und Goldmengen sowie Blei- und Zinkwerte von mehreren Prozent erkennen. Eine beträchtliche Anzahl der Proben, die auf ihren Silber-, Zink- und Bleigehalt analysiert wurden, übertrafen den maximalen Schwellenwert des angewendeten Analyseverfahren (siehe nachstehende Tabelle). Diese Proben werden u.U. erneut analysiert, um ihren wahren Metallgehalt zu bestimmen.

Metall Anzahl Max. der Schwel Proben lenwert über dem Sc hwellenwer t Silber 32/174 > 100 g/t Blei 51/174 > 1 % Zink 75/174 > 1 % Mangan 91/174 > 1 %

Wir freuen uns sehr über diese Bonanza-artigen Silber- und Basisgehalte, die sich auf eine so große Fläche und über eine Streichlänge von 750 Metern verteilen, sagte Jason Cubitt, President und CEO von Jaxon. Price Creek weist an der Oberfläche offensichtlich eine hohe Mineralanreicherung auf. Was uns jedoch verwundert, ist, dass das Konzessionsgebiet, obwohl es alle Eigenschaften einer edel- und basismetallreichen VMS-Lagerstätte des Eskay Creek-Typs besitzt, noch nie als solche erkundet wurde.

Jaxon setzt die Prüfung der aktuellen und historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet Price Creek fort. Diese Daten bilden die Grundlage für das für den Frühling/Sommer geplante Bohrprogramm. Weitere Ergebnisse werden gegebenenfalls veröffentlicht werden. Jaxon gibt des Weiteren bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, das Projekt Hot Bath im Norden von British Columbia nicht zu verfolgen.

* Bei der Berechnung der Silberäquivalentwerte in der obigen Tabelle wurden die folgenden Metallpreise unterstellt: 18,20 USD pro Unze Silber, 1.240 USD pro Unze Gold, 0,91 USD pro Pfund Blei und 0,94 USD pro Pfund Zink.

Diese Pressemeldung wurde von Glen Macdonald, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, Standards and Disclosure for Mineral Projects, geprüft.

Über Jaxon

Jaxon ist ein Grund- und Edelmetall-Explorationsunternehmen, dessen regionaler Fokus auf den Westen Kanadas gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit das Konzessionsgebiet Price Creek in der Region Skeena Arch im Norden von British Columbia weiter, das es im Rahmen einer Option besitzt. Das Konzessionsgebiet wurde beträchtlichen historischen Explorationsarbeiten unterzogen und stellt ein VMS-artiges Ziel (massive Sulfidvorkommen vulkanischen Ursprungs) mit einem gemeldeten Potenzial für eine Mineralisierung dar, die jener bei der Minen Eskay Creek und der Silbermine Equity ähnlich ist.

IM NAMEN DES BOARD

Gezeichnet Jason Cubitt- Jason Cubitt, President und Director - JAXON MINERALS INC. Suite 701-595 Howe Street Vancouver, BC V6C 2T5 Tel: (604) 608-0400 Fax: (604) 602-9330 Gebührenfrei: (877) 608-0007 Website: http://www.jaxonminerals.com

Für weitere Informationen über Jaxon Minerals Inc. kontaktieren Sie bitte Jason Cubitt unter 604-608-0400 oder gebührenfrei unter 1-877-608-0007.

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die keine historischen Tatsachen darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung könnten - jedoch nicht darauf beschränkt - die Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens beinhalten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens beschrieben werden, die auf SEDAR veröffentlicht wurden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, vernünftig sind, sollte man sich nicht auf diese Informationen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gelten und keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeitrahmen bzw. überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Informationen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38762 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38762&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA47189 K1093

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA47189K1093

AXC0046 2017-02-01/09:06