Die Yingli Green Energy Holding Company Limited ("YingliSolar", Baoding, China) berichtete am 31.01.2017, dass ihr Tochterunternehmen Yingli Green Energy Australia Pty. Ltd. eine Liefervereinbarung für multikristalline Photovoltaik-Module mit 13,3 MW mit einem Kunden in Australien unterzeichnet habe.

Den vollständigen Artikel lesen ...