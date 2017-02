Bad Marienberg - Die Peach Property Group (ISIN CH0118530366/ WKN A1C8PJ) hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen den Gewinn in 2016 erheblich gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...