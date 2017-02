Nürnberg (ots) -



Für vier Unternehmen beginnt die 68. Spielwarenmesse (1.-6.2.2017) besonders erfolgreich. Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier am Vorabend wurden die begehrten ToyAwards für besonders innovative Produktideen in vier altersgruppenspezifischen Kategorien verliehen. Eine elfköpfige Expertenjury wählte die Gewinner aus 635 (2016: 616) Einreichungen. Die Sieger punkteten in den Kategorien Spielspaß, Originalität, Sicherheit, Verarbeitung & Qualität, Verständlichkeit des Produktkonzepts sowie Erfolgspotenzial im Handel.



Kategorie Baby&Infant (0-3 Jahre): Tegu BEANS & TUMTUM Magnetic Wooden Block Set, Tegu Schöne, teils bunte Bauklötze können ganz einfach via Magnet an den gummierten Seiten miteinander verbunden werden.



Kategorie PreSchool (3-6 Jahre): Mighty Mountain Mine, Hape International Das Produkt vereint klassische Holzeisenbahn und Bergwerk in einer fesselnden Spielwelt auf vier Ebenen.



Kategorie SchoolKids (6-10 Jahre): LEGO BOOST, LEGO Das Set enthält Bauanleitungen für mehrere Modelle, die über eine kostenlose App zum Leben erweckt werden können.



Kategorie Teenager&Adults (ab 10 Jahren): Revell Control X-treme Raver VR Racer, Revell Aktiviert man die mitgelieferte VR-Brille, eröffnet dies ungeahnte Perspektiven - aus Sicht des ferngesteuerten Autos.



Von traditionellen Holzspielwaren bis hin zum technologischen Spielzeug bilden die Gewinner der diesjährigen ToyAwards eine große Vielfalt ab.



