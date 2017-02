Der DAX hat am Dienstag erneut einen heftigen Rückschlag erlitten. Am Nachmittag ging es für den Leitindex nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten deutlich bergab. Der DAX schloss 1,25 Prozent tiefer bei 11.535 Punkten. Aus charttechnischer Perspektive warten die nächsten Ziele angesichts der angedeutet freundlichen Eröffnung bei 11.680 sowie übergeordnet bei 11.800 Punkten. Auf der Unterseite sollte der Index nicht unter den Schlusskurs vom Vortag fallen, da sonst mit einer erneuten Bärenattacke zu rechnen ist, die Ziele bis 11.480 Punkte bzw. in der Folge bis in den Bereich zwischen 11.430 und 11.400 Punkten anlaufen könnte.