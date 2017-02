Klartext: K+S und Lufthansa

Liebe Leserin, lieber Leser,

es dauert noch ein bisschen, bis laut K+S-Finanzkalender planmäßig die nächsten Zahlen anstehen: Am 16. März möchte K+S eigenen Angaben zufolge den Geschäftsbericht für 2016 veröffentlichen.

Aber es kann ja nicht schaden, mal zu schauen, wie es bei der Konkurrenz so läuft. Nehmen wir die Potash Corp., welche bekanntlich K+S vor einiger Zeit übernehmen wollte. Damals blockte das K+S Management ab, der gebotene Preis sei zu niedrig (obwohl er erheblich über dem aktuellen Kurs liegt, das nur am Rande angemerkt). Potash Corp. hat bereits vorläufige Zahlen für 2016 vorgelegt. Und so sind diese ausgefallen:

Werden die Preise wieder steigen?

Im Gesamtjahr 2016 hat Potash den vorläufigen Zahlen zufolge 0,40 Dollar je Aktie verdient. Das lag erheblich unter den 1,52 Dollar Gewinn pro Aktie in 2015. Wie sah es denn im letzten = 4. Quartal 2016 aus? Da waren es 7 Cents Gewinn pro Aktie, und damit erheblich weniger als im letzten Quartal 2015 (+0,24 Dollar/Aktie). Die Kalipreise waren relativ niedrig, und das zeigte sich ja auch schon bei den letzten Quartalszahlen von K+S in einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses. Potash prognostiziert aber für das erste Quartal 2017 eine Erholung - die Lagerbestände seien gesunken und die Nachfrage "gesund" (healthy). Wenn das zutreffen wird, könnte das auch für K+S positiv sein.

Dann der Blick auf Lufthansa:

Und da sind sie, die neuen Airbus A350-900 bei der Lufthansa. Sichtlich erfreut teilte das Unternehmen mit, dass ab Februar die ersten zehn Maschinen dieses Typs in München stationiert sind. Ziele der neuen Lufthansa-Flugzeuge sollen Delhi und Boston sein. Lufthansa verweist darauf, dass der neue Airbus A350-900 "das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug" sei. Ein Viertel weniger Kerosin-Verbrauch, ein Viertel weniger Emissionen und geringere Lautstärke beim Start - wenn das so stimmt, dann freut das die Umwelt und die Flughafen-Anwohner, und auch die Lufthansa selbst wegen geringeren Treibstoffkosten.

Lufthansa: Am 16. März soll es die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 geben

Die Lufthansa verweist darauf, dass es in den Maschinen auch "größere Bildschirme in allen Reiseklassen" gibt. Das klingt ja alles nett und gut. Nur der Aktienkurs sieht nicht so berauschend aus, auf Jahressicht steht hier ein Minus von rund 9% zu Buche - während der DAX im gleichen Zeitraum rund 20% zugelegt hat. Oder macht das die Aktie vielleicht gerade interessant, da die Underperformance zu einer relativ günstigen Bewertung geführt hat? Das wird auch davon abhängen, was für Zahlen die Lufthansa für das vierte Quartal 2016 (und damit für das Gesamtjahr 2016) veröffentlichen wird, was laut Plan für den 16. März 2017 anstehen wird.

