VW stimmt in den USA einer weiteren Milliardenzahlung an Privatkläger zu - und auch Zulieferer Bosch zahlt Millionen. Damit ist ein weiteres Kapitel der Abgasaffäre abgearbeitet. Eine Genehmigung dazu steht aber noch aus.

Nicht nur Volkswagen, auch der Zulieferer Bosch zahlt in den USA vom Abgasskandal betroffenen Autobesitzern eine Entschädigung. Bosch hat als Teil des zivilrechtlichen Vergleichs der Zahlung eines dreistelligen Millionenbetrags zugestimmt. Wie am Mittwoch aus Gerichtsdokumenten in den USA hervorging, zahlt das Unternehmen 327,5 Millionen Dollar an 554.000 betroffene Besitzer von Dieselautos. Bosch hatte bereits im Dezember mitgeteilt, man habe zur Beilegung von Forderungen ...

