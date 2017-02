Nürnberg (ots) -



Über 75.000 Produktinnovationen werden auf der Spielwarenmesse 2017 in Nürnberg gezeigt, die am 1. Februar beginnt. Dazu gehören auch die Produkte des dänischen Unternehmens SmartGurlz. Die smarten Mädels fahren auf einem Segway. Und der kann programmiert werden. Girl Power eben, erklärt Anja Pfeffle von SmartGurlz:



Cut 01 Anja Pfeffle, SmartGurlz eG (0:15):



"Es geht eben um selbstständige, selbstbewusste Mädchen. Und ich denke es ist einfach mal eine ganz andere Form, wie man jetzt auch Mädels sieht auf so technischen Geräten und auch sieht, dass sie darauf fahren können. Natürlich alles mehr in dem Mädchenlook klassisch pink. Es gibt aber auch verschiedene Versionen. Damit hängt das zusammen."



20170131_ORS_Spielwarenmesse_Manuskript_de mit O-Tönen von:



Anja Pfeffle, SmartGurlz eG Uli Sambeth, eBall GmbH Elke Bauer, Big Spielwarenfabrik GmbH Rouven Jankovic, Triple-a-Toys Karsten Wanner, Sky Viper Britta Sieper, Sieper GmbH Martina Ganzbuhl, 3Doodler



