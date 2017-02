FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future ist am Mittwoch zunächst etwas leichter in den Handel gestartet. Im Vorfeld der Fed-Sitzung am Abend ist zunächst mit einem abwartenden Handel zu rechnen. Dabei dürfte die Tendenz anhalten, dass sich die Zinsdifferenz der Bundesanleihen gegenüber den Staatsanleihen der Peripherie weiter ausweitet.

Im mittleren Laufzeitenbereich wird vor allem auf die Aufnahmebereitschaft der neuen Bundesobligation geschaut, die ein Volumen von 4 Milliarden Euro hat. Spannend wird, wie die mit einem Nullkopon ausgestatteten Papiere bei einer Inflation von knapp 2 Prozent am Markt aufgenommen wird.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 161,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,93 Prozent und das Tagestief bei 161,80 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 31.500 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 5 Ticks auf 132,89 Prozent.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 02:58 ET (07:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.