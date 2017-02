Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Das Wachstum im verarbeitenden Gewerbe in China hat sich im Januar leicht abgeschwächt, liegt aber immer noch komfortabel in dem Bereich, in dem von Wachstum gesprochen wird. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) sank auf 51,3 nach 51,4 Punkte im vorangegangenen Monat. Es war damit zwar der zweite Rückgang in Folge, der Index liegt aber nun das sechste Mal in Folge über dem Wert von 50, ab dem Wachstum angezeigt wird. Der offizielle Dienstleistungssektor legte dagegen im Januar leicht zu auf 54,6 von 54,5 Punkte im Dezember.

Japan weist Trumps Vorwurf der Währungsmanipulation zurück

Die japanische Regierung hat die Kritik von US-Präsident Donald Trump an ihrer Geldpolitik als "völlig unbegründet" zurückgewiesen. Japan halte daran fest, seine Wechselkurse vom Markt bestimmen zu lassen. Trump hatte Japan und China zuvor der Währungsmanipulation beschuldigt und angedeutet, Japan nutze seine Geldpolitik, um den Yen abwerten zu lassen. Der japanische Kabinettssekretär Yoshihide Suga sagte, die Geldpolitik "zielt nicht auf Wechselkurse ab, sondern auf ein inländisches Preisziel" von 2 Prozent Inflation.

Trump ernennt ausgewiesenen Konservativen für Oberstes Gericht

Es ist eine der potenziell folgenreichsten Entscheidungen des neuen US-Präsidenten: Nur eineinhalb Wochen nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump mit Neil Gorsuch einen ausgewiesenen Konservativen für den seit einem Jahr vakanten Posten am Obersten Gericht des Landes ernannt. Die Ernennung des 49-jährigen Bundesberufungsrichters ist geeignet, dem mächtigen Supreme Court eine auf lange Sicht konservative Grundausrichtung zu geben.

Wirtschaftsministerin Zypries nennt Trumps Politik alarmierend

Die neue Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht die deutsche Wirtschaft durch die Politik von US-Präsident Donald Trump vor stürmischen Zeiten. "Was wir seit 10 Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend. Das geht in eine völlig falsche Richtung", sagte die SPD-Politikerin der Bild-Zeitung. Sie folgt im Amt auf Sigmar Gabriel, der Deutschland seit vergangener Woche als Außenminister international vertritt.

Spärliche EU-Nachfrage nach alternativ angetriebenen Autos im 4Q

Die Nachfrage nach Fahrzeugen mit alternativen Antrieben wie Elektro- oder Hybridmotoren ist im vierten Quartal in Europa nur leicht gestiegen. Innerhalb der EU legte der Absatz um 1,2 Prozent auf 168.103 Neuzulassungen zu. Im Gesamtjahr betrug der Anstieg 4,1 Prozent auf 609.629 Einheiten. Im Schlussquartal 2016 wiesen unter den großen Märkten Deutschland, Spanien und Großbritannien ein deutliches Wachstum auf.

SPD-Kanzlerkandidat Schulz will höhere Löhne in Deutschland

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz spricht sich für kräftige Lohnerhöhungen aus. "Wir haben erheblichen Nachholbedarf bei den Einkommen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Die "enormen wirtschaftlichen Gewinne" hierzulande würden von den Arbeitnehmern erarbeitet - jedoch seien in den vergangenen Jahrzehnten die Unternehmensgewinne deutlich stärker gewachsen als die Löhne. "Das sollten die Tarifpartner bei ihren nächsten Verhandlungen berücksichtigen", forderte Schulz.

Israel plant Bau von 3.000 Wohnungen im besetzten Westjordanland

Die israelische Regierung hat den Bau von weiteren 3.000 Siedler-Wohnungen im besetzten Westjordanland angekündigt. In einer in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Verteidigungsministeriums hieß es, Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und Regierungschef Benjamin Netanjahu hätten den Bau der Wohnungen genehmigt. Es ist bereits die vierte derartige Ankündigung Israels seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump vor eineinhalb Wochen.

Ban Ki Moon kandidiert nicht für das Präsidentenamt in Südkorea

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will nicht für das Präsidentenamt in Südkorea kandidieren. "Ich werde mich aus der Politik zurückziehen", sagte Ban am Mittwoch vor Journalisten in Seoul. Er bedauerte, mit dieser Entscheidung "viele Menschen zu enttäuschen". Der langjährige Spitzendiplomat hatte seit nach seiner Rückkehr in sein Heimatland im Januar an Ansehen eingebüßt, unter anderem sorgten Korruptionsvorwürfe gegen nahe Verwandte Bans für Negativschlagzeilen.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Jan +0,2% gg Vm; +4,3% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm: +4,4% gg Vj

INDONESIEN

Verbraucherpreise Jan +0,97% gg Vm (PROG: +0,71%)

Verbraucherpreise Jan +3,49% gg Vj (PROG: +3,21%)

Kernverbraucherpreise Jan +3,35% gg Vorjahr (Dez: +3,07%)

JAPAN

Kfz-Absatz Jan +8,6% gg Vorjahr

SÜDKOREA

Industrieproduktion Dez -0,5% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Industrieproduktion Dez +4,3% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Dez 101,1 (Nov: 101,0)

THAILAND

Verbraucherpreise Jan +1,55% gg Vorjahr (PROG +1,51%)

Verbraucherpreise Jan +0,16% gg Vormonat (PROG +0,3%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +0,75% gg Vorjahr (PROG +0,76%)

Verbraucherpreise Kernrate Jan +0,07% gg Vormonat (PROG +0,08%

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2017 03:01 ET (08:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.