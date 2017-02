Frankfurt - Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich heute auf die deutsche Finanzagentur (DFA), berichten die Analysten der Helaba.Diese werde eine neue Bundesobligation mit Laufzeit April 2022 begeben. Neuemissionen in diesem Laufzeitsegment hätten eine eher schwache Historie aufzuweisen. Den meisten Marktteilnehmern dürfte noch die misslungene OBL-Platzierung von Juli 2016 in Erinnerung sein. Damals habe die DFA anstatt der angestrebten 5 Mrd. EUR lediglich Gebote in Höhe von 3,5 Mrd. EUR erhalten. Allerdings hätten die darauf folgenden Aufstockungen wieder - zum Teil deutliche - Überdeckungen aufgewiesen. Die heutige Zuteilung dürfte sich dank des Renditeanstiegs im Januar im Bereich um -0,35% bewegen. Dies wäre der höchste Wert in diesem Laufzeitbereich seit Mai 2016. Damals hätten die Finanzierungskosten bei -0,33% gelegen.

