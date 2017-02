Essen - Nicht nur in Deutschland zogen die Verbraucherpreise auf Jahresbasis kräftig an, sondern auch in vielen anderen Teilen des Euroraums, so die Analysten der National-Bank AG.Insgesamt seien die Preise im Januar um 1,8% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Obwohl das sofort wieder die Rufe nach einer restriktiveren Geldpolitik der EZB laut habe werden lassen, werde das die Notenbanker weitestgehend kalt lassen. Solange es keine Zweitrundeneffekte gebe, die sich in der Kernrate niederschlagen würden, werde die EZB Kurs halten, selbst wenn sich die wirtschaftliche Aktivität etwas mehr beleben sollte. Immerhin dürften das Deflationsgespenst damit endgültig verschwunden sein.

