Die Aktie des Wohnungsunternehmens Vonovia mit Sitz in Bochum, Bundesland Nordrhein-Westfalen, konnte am Vortag trotz eines schwachen Gesamtmarkts hochziehen. Die Aktie ging mit einem Plus von 0,69% bei 30,27 Euro aus dem Handel. Eine Long-Position wurde eröffnet. Der Stopp dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...